Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 марта

Весы будут весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И, несмотря на это, многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без их участия. А вот все то, к чему Весы захотят приложить руку, окажется под ударом. В связи с этим лучше расслабиться и ничего не делать вообще — появится отличный повод отдохнуть.