Иран затягивает удавку: США попали в смертельную ловушку Ормузского пролива

Напряжение на Ближнем Востоке достигло пика: вслед за сообщениями американской разведки о подготовке к блокаде Ормузского пролива, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru раскрыл детали возможной операции Ирана и объяснил, почему Вашингтон уже проигрывает эту партию. Ситуация грозит обрушить мировой рынок энергоносителей и втянуть великие державы в затяжной конфликт.
Иран может закупорить «бутылочное горлышко» мировой экономики.
Ормузский пролив — это самая узкая точка на карте мирового энергоснабжения. Через этот коридор, соединяющий Персидский залив с океаном, проходит около 20% всей мировой нефти.
Любая угроза судоходству здесь мгновенно отражается на кошельках потребителей по всему миру. Именно поэтому новость о том, что спецслужбы США засекли активность иранских минных заградителей, вызвала эффект разорвавшейся бомбы.
Журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс первой сообщила тревожные данные: Тегеран якобы приступил к закладке мин. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подтвердил, что такой сценарий технически реализуем, причем достаточно быстро.
«Минирование будет осуществляться с помощью минных тральщиков. Это небольшие корабли, на которые, по словам американцев, они ведут охоту. Согласно данным США, часть из них уже потоплена. Впрочем, если верить официальному Вашингтону — от Трампа до министра обороны — то они якобы уничтожили уже всё. Уверен, что это не так, конечно же», — заявил эксперт в комментарии aif.ru.
По словам Дандыкина, у Ирана есть как минимум три способа перекрыть пролив. Помимо малых кораблей, в дело могут пойти подводные лодки, ставящие мины через торпедные аппараты. Авиация сейчас — слишком рискованный вариант из-за полного господства США в небе, однако иранцы могут использовать вертолеты для точечных операций.
Главная хитрость заключается в том, что Иран не собирается превращать пролив в мертвую зону для всех. Тегеран, вероятно, оставит «коридоры жизни» для своих и дружественных судов, полностью перекрыв фарватеры для военных кораблей США и танкеров, следующих под их защитой.
«Пролив довольно узкий, поэтому при желании всё можно сделать очень быстро. Другой вопрос — обозначение фарватеров и оповещение судов о том, где можно проходить. Одни корабли Тегеран пропускает, а американские — нет. Обычно для безопасного прохода обозначаются специальные коридоры», — отметил Дандыкин.
И у Ирана есть чем минировать. По данным западной разведки, арсеналы страны насчитывают от 2 до 6 тысяч морских мин.
«Это серьезное вооружение, оснащенное датчиками кратности, срабатывающими после прохода определенного количества целей», — добавил собеседник издания.
Трамп попал в «персидский капкан».
На первый взгляд, ответ США должен быть молниеносным и жестким. Однако Василий Дандыкин уверен: Пентагон угодил в стратегическую ловушку, из которой нет простого выхода.
«Американцы будут искать способы снять блокаду пролива. Но это опасно, потому что под удар попадут корабли. Поэтому, судя по всему, США продолжат наносить удары по стране. Однако территория Ирана огромна, и, возможно, им даже не хватит средств поражения. Очевидно, что в силу внутренних политических проблем, связанных с промежуточными выборами, президенту Трампу невыгодно втягиваться в эту войну надолго. И Бушерскую АЭС американцы все-таки не решатся атаковать», — пояснил Дандыкин.
Полномасштабная наземная операция, которая могла бы гарантированно решить вопрос, даже не рассматривается всерьез. Это потребует колоссальных ресурсов и человеческих жертв, которые общественность США не примет. Эксперт подчеркивает: для высадки нужна дивизия десантников и корпус морской пехоты, переброска универсальных десантных кораблей, которые крайне уязвимы.
Вместо прямой агрессии, считает капитан первого ранга, Белый дом попытается сыграть на внутренних противоречиях Ирана, где проживает множество этнических групп, включая многочисленную азербайджанскую общину. Однако шансы на успех этого сценария минимальны.
«Израиль подставил американцев, вероятно, убедив, что всё пройдет быстро и просто, как в Венесуэле. Но, по-моему, США реально угодили в персидский капкан. Каждый день военная операция приносит им большие траты ресурсов и много других проблем. В Европе тоже разлад. Думаю, придется договариваться», — подытожил военный эксперт.
Три скрытых козыря Ирана.
Несмотря на мощные удары по командному составу и гибель ключевых фигур, Иран не просто сохраняет боеспособность, но и, по мнению Дандыкина, усиливается. Вопреки ожиданиям Запада, устранение лидеров сплотило сторонников режима, мотивация которых опирается на религиозные идеалы и пример мученической смерти.
У Тегерана в запасе есть как минимум три «козыря», которые пока не были разыграны в полную силу.
«Например, пока не задействованы в полную силу хуситы в Йемене, которые способны если не полностью перекрыть Красное море, то натворить там много дел. До сих пор Иран по большому счету не задействовал и другие свои прокси-силы: на “Хезболлу” в Ливане напал сам Израиль», — напомнил Дандыкин.
Активация йеменских хуситов станет катастрофой для глобальной логистики, так как под ударом окажется не только Персидский залив, но и Баб-эль-Мандебский пролив. Кроме того, Иран может рассчитывать на фактор солидарности в исламском мире, что превратит локальный конфликт в масштабное противостояние.
На данный момент ситуация зависла в шатком равновесии. США, завязнув в «персидском капкане», вынуждены нести колоссальные расходы, а Иран демонстрирует готовность защищаться любыми способами. Ближайшие недели покажут, удастся ли дипломатам предотвратить катастрофу, или мир встанет на пороге новой большой войны.