Тренер «Авангарда» Ги Буше сделал честное заявление о регулярном чемпионате КХЛ

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Ги Буше поделился откровенными размышлениями о текущем состоянии команды после победы над «Торпедо» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ. Специалист отметил, что несмотря на удачный старт встречи, были и моменты, требующие улучшения.
«Первый период понравился, мы отлично сыграли как в атаке, так и в обороне. Счёт мог быть и 5:1, но не реализовали несколько стопроцентных моментов. У Фьоре могло быть шесть очков, у Окулова — около 10. В целом их звено создало много опасных ситуаций», — отметил Буше.
Однако второй период вызвал у тренера негативные эмоции. Он подчеркнул, что в первые 10 минут команда отошла от своей игры, а соперник выглядел более заряженным.
«Были потери, соперник почувствовал свою силу, и это дало ему дополнительный импульс. Но третий период был намного лучше, мы переломили ход матча», — добавил Буше.
Ги Буше также честно признал, что с приближением плей-офф команда чувствует усталость, но при этом важно продолжать борьбу до конца регулярного чемпионата.
«Буду откровенен: конец регулярного чемпионата, и все немного подустали, мысли уже в плей-офф. Это нормально, ведь хочется перейти на ту стадию, где начинается самое интересное. Но впереди ещё три матча, нужно поднажать, при этом важно избегать травм. Тут очень тонкая грань: хочется побед, но не хочется, чтобы весь сезон был потерян из-за травм», — заключил Буше.