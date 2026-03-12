США заблокировали проект резолюции России по Ближнему Востоку в ООН

Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались. США, как постоянный член Совета Безопасности, использовали свое право вето. Латвия также проголосовала против.
Предложенный Россией документ призывал все стороны к немедленному прекращению военных действий как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Он осуждает все атаки на гражданских и нацелен на восстановление дипломатических усилий.
Ранее президент России Владимир Путин призвал немедленно остановить агрессию США и Израиля против Исламской Республики. Он подчеркнул, что все проблемы в Ближневосточном регионе должны решаться только мирными методами и посредством переговоров.