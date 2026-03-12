Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США заблокировали проект резолюции России по Ближнему Востоку в ООН

США наложили вето на резолюцию, призывающую к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

США наложили вето на предложенную Россией резолюцию Совета Безопасности ООН. Она призывала к прекращению огня на Ближнем Востоке и осуждала атаки против гражданских лиц.

Резолюцию поддержали Россия, Китай, Пакистан и Сомали, девять стран воздержались. США, как постоянный член Совета Безопасности, использовали свое право вето. Латвия также проголосовала против.

Предложенный Россией документ призывал все стороны к немедленному прекращению военных действий как на Ближнем Востоке, так и за его пределами. Он осуждает все атаки на гражданских и нацелен на восстановление дипломатических усилий.

Ранее президент России Владимир Путин призвал немедленно остановить агрессию США и Израиля против Исламской Республики. Он подчеркнул, что все проблемы в Ближневосточном регионе должны решаться только мирными методами и посредством переговоров.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше