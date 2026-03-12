На трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» продлили время ограничения движения

В Новосибирской области приняли решение продлить время ограничения на участке дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Оно касается движения грузового транспорта и междугородних пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД по Новосибирской области.