На трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар» продлили время ограничения движения

Мера касается большегрузов и междугородних автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области приняли решение продлить время ограничения на участке дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар». Оно касается движения грузового транспорта и междугородних пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД по Новосибирской области.

Ранее ограничение на дороге действовало до 09:00 часов 12 марта.

— Принято решение о продлении ограничений до 10:00, — сообщили в ведомстве.

Мера предпринята для безопасности водителей и пассажиров. Как сообщала КП-Новосибирск, на 14 — 431 км автомобильной дороги К-17 ₽ «Новосибирск — Кочки — Павлодар» сейчас бушует непогода. Сильный ветер и метель ограничили видимость до 50 метров.