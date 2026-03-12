Кардиолог рассказала, как предупредить проблемы с сердцем

«Рутинно всем людям рекомендуется проходить профилактическое обследование в рамках диспансеризации, которое включает в себя ЭКГ и анализы крови на определение уровня холестерина и глюкозы. В возрасте от 18 до 40 лет обследование должно быть 1 раз в 3 года, после 40 лет — ежегодно», — обратила внимание Поскакалова.