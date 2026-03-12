Рядом со столицей США объявили угрозу торнадо

Угроза торнадо объявлена в ряде округов американского штата Мэриленд, который находится рядом со столицей США, сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).
Ведомство выпустило экстренное предупреждение. Метеорологи выявили опасные завихрения в некоторых районах, включая Дамаскас. По расчётам синоптиков, штормовой фронт перемещается на восток со скоростью примерно 80 километров в час.
Население Элликотт-Сити, Элдерсбурга и Сайксвилла призвали укрыться в подвалах или внутренних помещениях капитальных зданий. Жителям также посоветовали избегать окон и покинуть временные постройки.
Напомним, 8 марта сообщалось, что в американском штате Мичиган из-за серии мощных торнадо погибли как минимум четыре человека. Также стало известно о более чем десяти пострадавших вследствие удара природной стихии. Ветер срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили.
В середине января сильный торнадо обрушился на греческий город Александруполис. Он причинил значительный ущерб инфраструктуре населённого пункта. Ветер также перевернул три учебных самолета и повредил припаркованные автомобили.