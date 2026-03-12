Рядом со столицей США объявили угрозу торнадо

Напомним, 8 марта сообщалось, что в американском штате Мичиган из-за серии мощных торнадо погибли как минимум четыре человека. Также стало известно о более чем десяти пострадавших вследствие удара природной стихии. Ветер срывал крыши с домов, вырывал с корнем деревья и переворачивал автомобили.