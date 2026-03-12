Ричмонд
Три тайных козыря: офицер сказал, как Иран может победить США

Эксперт Дандыкин отметил, что Иран еще не использовал свои козыри в войне с США и Израилем.

Источник: Аргументы и факты

Иран еще не использовал свои козыри в войне с США и Израилем, сообщил aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Ситуация вокруг Ирана сегодня крайне напряженная. Фактически речь идет о борьбе за выживание режима. При этом мотивация иранского руководства и его сторонников коренным образом отличается от мотивации США и Израиля, так как опирается на пример аятоллы, погибшего мученической смертью. Вопреки ожиданиям, что устранение лидеров ослабит Иран, эффект получился противоположным», — отметил эксперт.

Дандыкин акцентировал, что есть ключевые факторы, которые пока не были задействованы в полной мере и остаются «козырями в рукаве» Ирана.

«Например, пока не задействованы в полную силу хуситы в Йемене, которые способны если не полностью перекрыть Красное море, то натворить там много дел. До сих пор Иран по большому счету не задействовал и другие свои прокси-силы: на “Хезболлу” в Ливане напал сам Израиль», — отметил Дандыкин.

Не стоит забывать и о факторе солидарности: поддержку Ирану могут оказать не только шииты, но и другие мусульмане, добавил военный эксперт.

«Как я уже отмечал, ситуация парадоксальна: многие надеялись, что с устранением ключевых фигур влияние Ирана сойдет на нет, но получилось ровным счетом наоборот», — подытожил Дандыкин.

Ранее Дандыкин рассказал, как Иран мог бы осуществить минирование Ормузского пролива.

