Три тайных козыря: офицер сказал, как Иран может победить США

«Ситуация вокруг Ирана сегодня крайне напряженная. Фактически речь идет о борьбе за выживание режима. При этом мотивация иранского руководства и его сторонников коренным образом отличается от мотивации США и Израиля, так как опирается на пример аятоллы, погибшего мученической смертью. Вопреки ожиданиям, что устранение лидеров ослабит Иран, эффект получился противоположным», — отметил эксперт.
Дандыкин акцентировал, что есть ключевые факторы, которые пока не были задействованы в полной мере и остаются «козырями в рукаве» Ирана.
«Например, пока не задействованы в полную силу хуситы в Йемене, которые способны если не полностью перекрыть Красное море, то натворить там много дел. До сих пор Иран по большому счету не задействовал и другие свои прокси-силы: на “Хезболлу” в Ливане напал сам Израиль», — отметил Дандыкин.
Не стоит забывать и о факторе солидарности: поддержку Ирану могут оказать не только шииты, но и другие мусульмане, добавил военный эксперт.
«Как я уже отмечал, ситуация парадоксальна: многие надеялись, что с устранением ключевых фигур влияние Ирана сойдет на нет, но получилось ровным счетом наоборот», — подытожил Дандыкин.
Ранее Дандыкин рассказал, как Иран мог бы осуществить минирование Ормузского пролива.