Семья из Иркутска установила рекорд России по рождению мужчин в один день

Павел, Михаил и Лев Фроловы родились в разные годы 4 сентября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три поколения семьи из Иркутска дедушка, отец и внук родились в один день — 4 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Книги рекордов России.

— Глава рода Павел Фролов появился на свет 4 сентября 1963 года. Его сын Михаил родился в тот же день 1986 года. Позже традиция продолжилась — 4 сентября 2014 года родился внук Лев, — уточняется в сообщении.

Для семьи сентябрь — это «месяц праздников». За этой традицией стоит целая история, ставшая символом неразрывной связи поколений. Так, семья Фроловых установила рекорд России в категории «наибольшее количество мужчин разных поколений в одном роду, рожденных в один день разных лет».

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что жительница Забайкалья ищет сестру, которую ее мама оставила в роддоме в 1970-х годах. Совершенно случайно узнав правду, спустя десятилетия сибирячка решилась отыскать близкого человека. Подробнее — читайте в материале.