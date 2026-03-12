Семья из Иркутска установила рекорд России по рождению мужчин в один день

Три поколения семьи из Иркутска дедушка, отец и внук родились в один день — 4 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Книги рекордов России.
— Глава рода Павел Фролов появился на свет 4 сентября 1963 года. Его сын Михаил родился в тот же день 1986 года. Позже традиция продолжилась — 4 сентября 2014 года родился внук Лев, — уточняется в сообщении.
Для семьи сентябрь — это «месяц праздников». За этой традицией стоит целая история, ставшая символом неразрывной связи поколений. Так, семья Фроловых установила рекорд России в категории «наибольшее количество мужчин разных поколений в одном роду, рожденных в один день разных лет».
