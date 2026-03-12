Ричмонд
В Крыму увеличен размер материнского капитала

Индексация размера материнского капитала в регионе произошла 1 февраля.

После повышения размер материнского капитала на первого ребенка теперь составляет 728 921,9 ₽, а на второго (если на первого семья материнский капитал ещё не получала) — 963 243,17 ₽ Семьи, которые уже оформили материнский капитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату 234 321,27 ₽ Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, остаток средств также проиндексирован на 5,6%.

«Все индексации проводятся автоматически, подавать отдельное заявление крымчанам не требуется. Узнать сумму неиспользованных средств можно на портале Госуслуг», — уточнил управляющий региональным Отделением СФР Иван Рябоконь.

В ведомстве отметили, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Республике Крым было выдано более 195 тысяч сертификатов на материнский капитал, порядка 10 тысяч из которых — в 2025 году. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

