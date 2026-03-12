В Крыму увеличен размер материнского капитала

В ведомстве отметили, что за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, в Республике Крым было выдано более 195 тысяч сертификатов на материнский капитал, порядка 10 тысяч из которых — в 2025 году. Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования, товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления родителей или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.