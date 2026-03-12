Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету

«Идея “похудеть к лету”, конечно, классная, мотивация невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму “наели” 2−3 лишних размера, то сбрасывать по 3−4 килограмма в месяц — безопасно. Если больше — вес, к сожалению, вернется», — сказала Смирнова.