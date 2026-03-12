Ричмонд
Врач рассказала, как безопасно похудеть к лету

РИА Новости: врач посоветовала скидывать не более четырех килограммов в месяц.

МУРМАНСК, 12 мар — РИА Новости. «Похудение к лету» — прекрасная мотивация сбросить лишний вес, но, чтобы это сделать безопасно, избавляться нужно в среднем от 3−4 килограммов в месяц, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

«Идея “похудеть к лету”, конечно, классная, мотивация невероятная, особенно, когда видишь красивые платья на витринах магазинов. Но важно худеть безопасно. Если мы за зиму “наели” 2−3 лишних размера, то сбрасывать по 3−4 килограмма в месяц — безопасно. Если больше — вес, к сожалению, вернется», — сказала Смирнова.

При этом, отметила врач, важно и то, каким способом человек худеет — оптимальным будет правильное сбалансированное питание и посильное увеличение физической нагрузки.