Журова назвала инквизицией попытку Рады забрать награды у чемпиона Бубки

Попытка лишить олимпийского чемпиона Сергея Бубки государственных наград является актом инквизиции со стороны Верховной рады, сообщила в беседе с aif.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
Напомним, Верховная рада не смогла собрать достаточного числа голосов для направления Владимиру Зеленскому депутатского запроса о лишении государственных наград спортсменов Сергея Бубки и Яны Клочковой.
Поводом для инициативы стало заявление украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который обвинил Бубку в сотрудничестве с РФ. Спортсмен призвал лишить Бубку звания Героя Украины.
«Бубка — советский спортсмен, которого отмечала и современная Россия. Он был членом Международного олимпийского комитета (МОК), активно с нами взаимодействовал и действительно поддерживал легкую атлетику. Да и мы всегда восхищались его заслугами как спортсмена. На этапе, когда у нас все было хорошо, он оказывал поддержку стране, был добр к нам, объективно оценивал достижения наших спортсменов. Наверно, это и не нравится украинцам», — пояснила Журова.
Депутат ГД не исключила, что у Бубки есть враги на Украине, поэтому его пытаются лишить наград, оправдывая это связями с Россией.
«Неизвестно, заставляли ли его жестко высказываться в наш адрес. Хотя негативные комментарии от него, по-моему, я тоже слышала. Другое дело, что на Украине начали устраивать какие-то погони, инквизиции. Может, у Бубки есть какие-то внутренние враги, которые не хотят, чтобы он вернулся на Украину, хотят занять пост, который он занимал раньше. Они сами прекрасно понимают, что все подходит к концу», — пояснила Журова.
Сейчас советский спортсмен Сергей Бубка живет в Монако, где у него есть собственное жилье.
Ранее стало известно, что в Раде назвали неудачником скелетониста Гераскевича.