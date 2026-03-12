Журова назвала инквизицией попытку Рады забрать награды у чемпиона Бубки

«Неизвестно, заставляли ли его жестко высказываться в наш адрес. Хотя негативные комментарии от него, по-моему, я тоже слышала. Другое дело, что на Украине начали устраивать какие-то погони, инквизиции. Может, у Бубки есть какие-то внутренние враги, которые не хотят, чтобы он вернулся на Украину, хотят занять пост, который он занимал раньше. Они сами прекрасно понимают, что все подходит к концу», — пояснила Журова.