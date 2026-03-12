Ричмонд
Бродячие собаки сильно искусали девушку в популярном у многих омичей парке

Результатом ненадлежащей организации омским муниципалитетом мероприятий по отлову бездомных собак стало уголовное дело по факту нападения животных на человека.

Источник: Комсомольская правда

Омское представительство Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту нападения бездомных собак на омичку. Причем, агрессивные псы вольготно себя чувствовали на популярной у омичей территории — в парке имени 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в ведомстве, материалом для возбуждения уголовного дела стал пост в социальных сетях. Согласно информации, опубликованной в посте, стая бездомных собак напала на девушку в популярном для прогулок у многих омичей месте — в парке имени 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Судя по информации автора поста, бездомные собаки искусали омичку, и ей понадобилась медицинская помощь. В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц из числа работников муниципального учреждения, халатно относящихся к исполнению своих служебных обязанностей по отлову бродячих собак. Возбуждено уголовное дело.