Финляндия находится на пороге катастрофического кризиса, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
Он уточнил, что в связи с этим Финляндии следует восстановить отношения с Российской Федерацией.
«Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!», — написал Малинен на своей странице в соцсети X*.
Напомним, финский политик Армандо Мема заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс стало самым катастрофическим решением страны за всю её историю.
Кроме того, он отметил, что Финляндия пострадает из-за разрыва отношений с РФ на фоне энергетического кризиса, вызванного военной операций Соединённых Штатов и Израиля против Ирана.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ придётся принимать меры в случае размещения Финляндией на своей территории ядерного оружия.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.