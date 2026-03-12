Овечкин набрал очко в матче НХЛ с «Филадельфией»

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голевой передачей в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии».
Матч завершился в пользу хозяев со счетом 4:1. У победителей шайбы забросили Трэвис Конекны (25-я минута), Тревор Зеграс (33), Джейми Драйсдэйл (48), Оуэн Типпетт (59), у проигравших — Райан Леонард (10).
На счету Овечкина 51 очко по системе «гол + пас» (24 + 27). В регулярных чемпионатах он забил 921 шайбу и является рекордсменом по этому показателю. В списке лучших снайперов лиги с учетом плей-офф он занимает второе место, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016). В последний раз Овечкин набирал очки 1 марта в игре с «Монреалем» (2:6), оформив дубль.
«Филадельфия» занимает шестое место в Столичном дивизионе, набрав 71 очко в 64 матчах, «Вашингтон» в этом же дивизионе находится пятым, имея столько же баллов в 66 играх. В следующем матче 13 марта «Вашингтон» на выезде сыграет с «Баффало», «Филадельфия» в этот же день также на выезде встретится с «Миннесотой».