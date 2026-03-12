Пассажиры не смогут отправиться из Омска в Сочи утренним рейсом

По данным онлайн-табло Омского аэропорта, по состоянию на 8:00 четверга, 12 марта 2026 года, вылет утреннего рейса по маршруту Омск — Сочи не состоится. Отправление борта, планировавшееся в 8:15, перенесено на вечернее время: на момент публикации оно «отложено» на 18:50. Таким образом, ожидание пассажиров превысит 10 часов.
Судя по всему, на графике авиасообщения с Сочи повлияли вводимые 11 марта 2026 года ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Прилет борта из Сочи под осуществление рейса в обратном направлении на текущий момент имеет статус «задержан».
Отметим, ранее на фоне погодных условий, установившихся в Омской области во второй половине дня 11 марта, существенно задержалось прибытие воздушного судна из Новосибирска. Вместо 18:40 по местному времени ему удалось приземлиться уже на следующие сутки — в 00:51. Соответственно, на сопоставимый временной промежуток сдвинулась отправка обратного рейса в Новосибирск, который стартовал в 1:39.