Пассажиры не смогут отправиться из Омска в Сочи утренним рейсом

Отметим, ранее на фоне погодных условий, установившихся в Омской области во второй половине дня 11 марта, существенно задержалось прибытие воздушного судна из Новосибирска. Вместо 18:40 по местному времени ему удалось приземлиться уже на следующие сутки — в 00:51. Соответственно, на сопоставимый временной промежуток сдвинулась отправка обратного рейса в Новосибирск, который стартовал в 1:39.