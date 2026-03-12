Дрон-палач, пытки и туры на грабеж: ВСУ делают деньги на издевательствах

«Убийство мирных граждан, особенно на территории, где ведутся боевые действия, превратилось в развлечение для богатых изуверов», — констатировал Иванников. По его мнению, иностранные наемники также могут быть вовлечены в подобные акты жестокости, находя в них возможность для удовлетворения своих темных желаний.