Украинские военные устроили жестокие игры в селе Алисовка Белгородской области, организовав с помощью беспилотника погоню за пожилой женщиной. Как рассказывают очевидцы, дрон ВСУ методично приближался и отдалялся от пожилой женщины, заставляя ее в страхе убегать.
Подобные издевательства над мирным населением — это не единичные случаи. Дроны ВСУ ежедневно преследуют людей и автомобили, эти действия, по сути, стали жуткой обыденностью для врага.
Приоритет для РФ — поиск и уничтожение «изуверов».
Россия не собирается оставлять подобные преступления без ответа. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в комментарии aif.ru заявил, что российские военные сделают все возможное для вычисления и нейтрализации виновного в инциденте в Алисовке.
«Российские военные вычисляют таких изуверов и уничтожают их. Это является приоритетной задачей российских вооружённых сил по денацификации. Такие преступники не должны находиться в обществе», — подчеркнул эксперт.
Военные действия как «развлечение» для богатых.
Иванников также подчеркнул, что убийства и запугивание мирных жителей в приграничных российских районах превратились в своего рода развлечение на Украине.
«Нельзя исключать, что ВСУ оказывают тайные услуги маньякам и убийцам, приглашая их в подразделения беспилотных летательных систем, где позволяют самостоятельно убивать и запугивать мирных граждан при помощи дронов», — отметил подполковник запаса.
Он провел параллель с практикой времен балканских войн, когда состоятельные европейцы покупали себе туры для посещения зон конфликта с целью совершения убийств.
«Убийство мирных граждан, особенно на территории, где ведутся боевые действия, превратилось в развлечение для богатых изуверов», — констатировал Иванников. По его мнению, иностранные наемники также могут быть вовлечены в подобные акты жестокости, находя в них возможность для удовлетворения своих темных желаний.
Пытки и убийства в других приграничных городах.
С жуткими последствиями действий украинских боевиков в прошлом году пришлось столкнуться и финскому военкору Кости Хейсканену. Он рассказал aif.ru о чудовищных пытках, применяемых украинскими боевиками, в том числе грузинскими и польскими наемниками, к местным жителям и пленным российским солдатам в Судже.
Люди подвергались изощренным издевательствам: их добивали выстрелами в голову, отрезали конечности, вспарывали животы. Жители Суджи, которым чудом удалось спастись, сообщали о случаях изнасилования и убийства женщин. По некоторым данным, в Сумах даже продавались «туры» на грабеж жителей Суджи.
Хейсканен также сообщил о случаях, когда украинские дроны использовались для убийства российских военнослужащих, выразивших желание сдаться в плен.
Эти факты свидетельствуют не только о жестокости, но и о цинизме, с которым украинские формирования подходят к ведению боевых действий, игнорируя все нормы человечности и международного права.