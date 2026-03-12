Застрявшие в Дубае россиянки получают предложения «разводить» богатых туристов на дорогие заказы: интим не предлагается

Россиянки, застрявшие в Дубае из-за отмены рейсов, начали получать предложения подработать хостес в ресторанах с доходом больше 60 тысяч рублей в неделю. Часто это связано с консумацией — «разводом» богатых туристов на дорогие заказы за определенный процент. Об этом со ссылкой на русскоязычные чаты сообщает РИА Новости.
При этом, отмечает агентство, в ожидании вылета и возможность подработки в отсутствии денег интересует и самих россиянок. Ведь необходимо питаться и оплачивать жилье.
Главными требованиями к претенденткам на работу называются знание английского, опрятный внешний вид и коммуникабельность. Опыт работы приветствуется, но он необязателен.
Ранее в АТОР сообщили, что около десяти тысяч россиян не могут вылететь с курортов Таиланда из-за ситуации на Ближнем Востоке. По данным ассоциации, среди них есть как организованные туристы, так и самостоятельные путешественники, чьи рейсы были оформлены через ближневосточные хабы.
А накануне выяснилось, что более 15 отелей Дубая попали «черный список» из-за выселения российских туристов и резкого повышения цен во время обострения ситуации на Ближнем Востоке.