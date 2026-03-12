Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мар — РИА Новости. Сигналом к выходу медведей из спячки в центре России служат попадающие в берлогу талые воды, с учетом наступившей оттепели пробуждения медведей можно ожидать в считанные дни, сообщил РИА Новости старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П. Г. Демидова Александр Русинов.
«Медведи у нас обычно просыпаются к концу марта. Часто сигналом к пробуждению служат талые воды, попадающие в берлогу. Если резко потеплеет — медведи могут пробудиться несколько раньше. Учитывая, что наступила резкая оттепель, можно ожидать пробуждения медведей в считанные дни», — рассказал Русинов.
Он подчеркнул, что первое время после пробуждения для медведей тяжелый период — еды в лесу мало и добыть ее сложно.
«Медведь — животное с широким спектром питания. Он может есть и растительную пищу, и ловить всякую мелочь, и охотиться на крупную дичь, вплоть до лосей. Весной, когда корма не хватает, медведи чаще как раз могут охотиться. Вдобавок к этому медведицы из берлог выходят с маленькими медвежатами, которых активно охраняют. Так что в местах, где обитают медведи, надо быть осторожнее», — предупредил Русинов.
Он рассказал, что раздражительность от голода и стремление защитить медвежат делают медведей наиболее опасными именно весной.
«Медвежата рождаются обычно в декабре, весом где-то около полкилограмма. Зимой самка их кормит молоком, к весне они вырастают от 3 до 5 килограммов. Сейчас медвежата совсем маленькие, неуверенно передвигаются, плохо бегают, так что поводов защищать их больше», — пояснил ученый.