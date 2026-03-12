Биолог рассказал, когда в центре России проснутся медведи

«Медведь — животное с широким спектром питания. Он может есть и растительную пищу, и ловить всякую мелочь, и охотиться на крупную дичь, вплоть до лосей. Весной, когда корма не хватает, медведи чаще как раз могут охотиться. Вдобавок к этому медведицы из берлог выходят с маленькими медвежатами, которых активно охраняют. Так что в местах, где обитают медведи, надо быть осторожнее», — предупредил Русинов.