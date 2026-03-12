Губерниев об отказе паралыжникам РФ в фото: пусть проигравший плачет

«Российским паралимпийцам совершенно наплевать на немецких спортсменов, которые отказались с ними фотографироваться. Весь мир увидел, что мы чемпионы. Пусть проигравшие плачут, они могут уходить, объявлять бойкот. Наши спортсмены хорошо подготовились к этой Паралимпиаде. Они выглядят сплоченным, сильным коллективом. В спорте побеждает сильнейший, и в данном случае это мы! Ура!» — сказал Губерниев.