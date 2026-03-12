Губерниев об отказе паралыжникам РФ в фото: пусть проигравший плачет

Весь мир увидел, что российские паралимпийцы — чемпионы, поэтому не так важно, кто не захотел с ними сделать фото, сообщил aif.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.
Таким образом он прокомментировал отказ немецкой лыжницы Линн Кацмайер и ее спортсмена-ведущего Флориана Баумана сделать фото с российской спортсменкой Анастасией Багиян и ее гидом Сергеем Синякиным на зимних Паралимпийских играх в Италии.
Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. Немецкая лыжница Кацмайер заняла второе место.
«Российским паралимпийцам совершенно наплевать на немецких спортсменов, которые отказались с ними фотографироваться. Весь мир увидел, что мы чемпионы. Пусть проигравшие плачут, они могут уходить, объявлять бойкот. Наши спортсмены хорошо подготовились к этой Паралимпиаде. Они выглядят сплоченным, сильным коллективом. В спорте побеждает сильнейший, и в данном случае это мы! Ура!» — сказал Губерниев.
Напомним, по данным на вечер 11 марта, россияне завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на Паралимпиаде.
Ранее спортсменка и депутат ГД Светлана Журова сообщила, что за скандалом со слепыми паралимпийцами стоят зрячие функционеры.