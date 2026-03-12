«Машканал» рушится, поглощая шоссе": обочина дороги обвалилась в Туркестанской области (видео)

Видео, на котором видно обрушение обочины, прилегающей к асфальту, опубликовал в Facebook пользователь Нуркен Мусаев. По его словам, мост проходит через водозаборный канал, известный в народе как «Машканал». «Машканал» рушится, поглощая шоссе. В предыдущие годы этот канал «поглотил» около 1 км автомагистрали КХ-26, оставив людей без дороги.