Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Машканал» рушится, поглощая шоссе": обочина дороги обвалилась в Туркестанской области (видео)

Жители Туркестанской области опубликовали в соцсетях видео, на котором можно увидеть обрушение обочины, прилегающей к асфальту, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Видео, на котором видно обрушение обочины, прилегающей к асфальту, опубликовал в Facebook пользователь Нуркен Мусаев. По его словам, мост проходит через водозаборный канал, известный в народе как «Машканал». «Машканал» рушится, поглощая шоссе. В предыдущие годы этот канал «поглотил» около 1 км автомагистрали КХ-26, оставив людей без дороги.

Состояние моста на областной автомагистрали Х-75 также вызывает опасения, отметил он. Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области.

«Дорога, проходящая через поселок Жетыказина, является областной автомагистралью Х-75 Макталы — Асыката. Эта дорога находится в ведении государственного коммунального предприятия “Оңтүстік жолдары”. На участке протяженностью 31,5 км вблизи поселка Жетыказина край дороги размыт и проседает», — говорится в сообщении.

В акимате добавили, что владелец дороги проводит восстановительные работы на этом участке. Также устанавливаются необходимые дорожные знаки и принимаются меры безопасности для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Нет причин для беспокойства по поводу сложившейся ситуации. Безопасность дорожного движения и восстановительные работы находятся под постоянным контролем ответственного учреждения», — сообщили в ведомстве.