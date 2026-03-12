«Машканал» рушится, поглощая шоссе": обочина дороги обвалилась в Туркестанской области (видео)

Видео, на котором видно обрушение обочины, прилегающей к асфальту, опубликовал в Facebook пользователь Нуркен Мусаев. По его словам, мост проходит через водозаборный канал, известный в народе как «Машканал». «Машканал» рушится, поглощая шоссе. В предыдущие годы этот канал «поглотил» около 1 км автомагистрали КХ-26, оставив людей без дороги.
Состояние моста на областной автомагистрали Х-75 также вызывает опасения, отметил он. Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ Жетысайского района Туркестанской области.
«Дорога, проходящая через поселок Жетыказина, является областной автомагистралью Х-75 Макталы — Асыката. Эта дорога находится в ведении государственного коммунального предприятия “Оңтүстік жолдары”. На участке протяженностью 31,5 км вблизи поселка Жетыказина край дороги размыт и проседает», — говорится в сообщении.
В акимате добавили, что владелец дороги проводит восстановительные работы на этом участке. Также устанавливаются необходимые дорожные знаки и принимаются меры безопасности для обеспечения безопасности дорожного движения.
«Нет причин для беспокойства по поводу сложившейся ситуации. Безопасность дорожного движения и восстановительные работы находятся под постоянным контролем ответственного учреждения», — сообщили в ведомстве.