Мусульмане Челябинской области 19 марта завершают священный месяц Рамадан

В этом году священный для мусульман месяц Рамадан завершается вечером 19 марта. Уже на следующий день, 20 марта, верующие встретят праздник разговения Ураза-байрам. О том, как проходит пост, что он значит для верующих и почему даже обычная вода становится сладкой, рассказали жители Южного Урала корреспондентам ИА «Первое областное». Этот материал — часть проекта «Привет, сосед!», посвященного разнообразию и единству народов нашего региона.
Рамадан в 2026 году начался с заходом солнца 28 февраля. Для мусульман это время поста, молитв и духовного очищения. В течение всего светового дня они отказываются от еды и воды, чтобы укрепить веру, осознать ценность даров Аллаха и проявить милосердие к нуждающимся.
В мечети поселка Редутово Чесменского района имам Динислам Хазрат встречает Рамадан уже много лет. Он замечает: с каждым годом постящихся становится больше, особенно среди женщин и молодежи. Молодые люди приходят к вере под влиянием блогеров и религиозных деятелей, которые в интернете призывают к духовности и нравственности.
«Настоящий верующий, который боится Бога, — от него не должно быть вреда никому. Пост не просто в том, чтобы не есть и не пить. Если ты не ешь и не пьешь, но при этом сквернословишь и делаешь плохие дела, такой пост Всевышнему не нужен», — подчеркивает Динислам Хазрат.
Он объясняет: пост в Рамадане — это следование примеру пророка Мухаммеда, который был образцом благого нрава. Каждый верующий должен стремиться быть милостивым, миролюбивым, сострадательным, помогать нуждающимся. Говоря о пятикратной молитве, имам отмечает не только духовную, но и физическую пользу: намаз занимает всего несколько минут, но за это время тело получает необходимую нагрузку, суставы приходят в движение.
Главный редактор программы «Уралым» Флюра Жаляитдинова держит пост и рассказывает о его глубоком смысле. По ее словам, пост был ниспослан, чтобы каждый человек почувствовал себя равным другому. Когда мусульманин постится, он осознает, как это — не есть целый день, и это пробуждает милосердие и желание помогать тем, кто нуждается.
«Вода становится сладкой. Когда не пьешь целый день, обычная вода кажется волшебной, как из святого источника Замзам в Мекке. В обычные дни такого вкуса не замечаешь. Рамадан учит ценить каждую каплю», — делится Флюра.
По вечерам мусульмане собираются на ифтар — разговение. Пророк Мухаммед открывал пищу тремя финиками и водой, и верующие следуют этому примеру. Еда в Рамадан должна быть праздничной: готовят плов, традиционные башкирские блюда, чак-чак, баурсаки. Ходят в гости, приглашают родных и друзей.
Рустам Файсханов из Пласта — тренер по боксу, держит пост уже около пяти лет. Признается: самое сложное — отказаться от воды, особенно когда работа связана с тем, что нужно много говорить. Но с каждым годом привыкаешь, становится легче. По его словам, пост — это не просто отказ от еды, а возможность сдерживаться, не сквернословить, не ругаться, не отзываться о людях плохо.
Ольга Кундубаева из Троицка — мама четверых сыновей, психолог. В прошлом году она впервые держала пост, вдохновившись примером мужа, и признается, что это время открылось для нее самым прекрасным периодом в году. Пост объединил семью: ужин стал настоящим праздником. В течение дня они с мужем и детьми обсуждают самочувствие, поддерживают друг друга.
«Я вошла в пост с важным для меня запросом, и с первых дней Господь щедро одаривал реализациями, новыми событиями. Это время твоего диалога с Богом. Оно дает умиротворение и опору», — делится она.
В этом году по состоянию здоровья врач не рекомендовал Ольге держать пост, но она соблюдает его финансовым пожертвованием. Пост держит муж, и она стала его поддержкой.
Имам Динислам Хазрат объясняет, что организм постепенно привыкает к новому режиму. Первые несколько дней организм перестраивается, а потом привыкает, что еда будет утром и вечером, и человек спокойно ходит, не испытывая сильного желания пить или есть. Пост помогает и в борьбе с лишним весом, но главное — духовное очищение, понимание голода, дисциплина, борьба со своим эго.
«Пост — это мотивационный период, чтобы возродить в человеке лучшие качества», — подводит итог имам.
Уже через неделю, 20 марта, мусульмане Челябинской области встретят праздник разговения Ураза-байрам. Для верующих это время, когда вера, семья и милосердие становятся особенно близкими. И как говорят сами мусульмане, главное в этом месяце — не сколько ты не ел, а что ты приобрел в душе.