ВС Ирана завершили серию ответных ударов, пришло время для нового этапа: что планирует Тегеран

По данным телеканала CNN, власти Израиля уже начали готовиться к усилению атак со стороны Тегерана. Тель-Авив считает, что массированные удары могут быть зафиксированы уже вечером 11 марта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с этим решил организовать экстренное совещание руководителей политических и силовых структур страны для обсуждения возможных событий.