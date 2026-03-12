ВС Ирана завершили серию ответных ударов, пришло время для нового этапа: что планирует Тегеран

Иранские силы сообщили о завершении серии ответных ударов после атак Израиля и США на Тегеран. Теперь военная тактика меняется. Иран намерен наносить «удар за ударом». Сугубо ответных атак не будет. С таким заявлением выступил представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» в эфире гостелевидения Ирана.
Ожидается значительное усиление ударов со стороны Тегерана. Военные не стали раскрывать подробности о своих будущих целях.
«Тактика ответного удара завершена. Отныне наша тактика будет заключаться в серии ударов подряд», — предупредили в центральном штабе ВС Ирана.
По данным телеканала CNN, власти Израиля уже начали готовиться к усилению атак со стороны Тегерана. Тель-Авив считает, что массированные удары могут быть зафиксированы уже вечером 11 марта. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с этим решил организовать экстренное совещание руководителей политических и силовых структур страны для обсуждения возможных событий.
«Израиль готовится к возможному “значительному усилению” ударов со стороны Ирана и “Хезболлах” в среду вечером», — передает телеканал слова источника.
Как заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, за дни конфликта в Иране, Ливане и Израиле погибли 1800 человек. По его данным, ранения получили минимум 12,5 тысячи жителей указанных стран. С 28 февраля зафиксировано также 18 атак по объектам здравоохранения в Иране. Еще 25 случаев произошло на территории Ливана.
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил военную операцию США и Израиля против Ирана. Он напомнил, что агрессия началась во время священного месяца Рамадан. США и Израиль пытались расколоть исламский мир, указал глава Чечни. Он назвал ожидаемыми ответные атаки Тегерана по американским военным объектам.
По мнению постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, агрессивные действия США и Израиля против Ирана поставили государства Персидского залива в сложное положение. Он подчеркнул, что нападавшая сторона попросту «подставила» страны Ближнего Востока. Они оказались втянуты в конфликт против воли.