Какие радиоактивные отходы накопились в Казахстане, и кто их хранит

Сейчас в Казахстане нет специальных пунктов для захоронения радиоактивных отходов, поэтому они хранятся в местах долговременного хранения. В Агентстве подчеркнули, что в то же время в Мажилисе рассматривают законопроект «Об обращении с радиоактивными отходами». Он предусматривает создание национального оператора, который получит исключительное право на строительство и эксплуатацию объектов для захоронения РАО.