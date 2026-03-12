Onlinetours: каждый второй опрошенный россиянин берет талисман в поездку

Более 80% респондентов слышали про суеверие «присесть на дорожку». Помимо этого, россияне знают о том, что нужно посмотреть в зеркало перед выходом (59%), не возвращаться домой, если что-то забыл (57%) и не мыть голову перед дорогой (28%). При этом 17% признались, что не знают никаких «дорожных» примет. «Треть действительно присаживаются перед выходом (37%), 29% смотрятся в зеркало, а 27% стараются не возвращаться, если что-то забыли. При этом 18% не соблюдают ничего из перечисленного», — отметили в сервисе.