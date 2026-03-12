Onlinetours: каждый второй опрошенный россиянин берет талисман в поездку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Каждый второй опрошенный россиянин берет в поездку талисман, в основном это подарок от близкого человека. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, с которым ознакомился ТАСС.
«Каждый второй россиянин берет с собой талисман удачи хотя бы иногда — всегда это делают 20%, иногда 29%. Треть (33%) никогда не брали с собой “счастливые” вещи. Среди самых популярных талисманов — подарок от близкого человека (39%), икона или религиозный символ (35%), монета или купюра (30%) и украшение (25%)», — рассказали в компании.
Согласно исследованию, почти половина респондентов верят в приметы — 17% называют себя очень суеверными, 28% — скорее суеверными. При этом треть (32%) склоняются к тому, что скорее не верят в приметы, а 23% полностью их отрицают. Тем не менее ритуалы перед поездкой есть у большинства: более двух третей либо всегда (27%), либо иногда (39%) их соблюдают.
Более 80% респондентов слышали про суеверие «присесть на дорожку». Помимо этого, россияне знают о том, что нужно посмотреть в зеркало перед выходом (59%), не возвращаться домой, если что-то забыл (57%) и не мыть голову перед дорогой (28%). При этом 17% признались, что не знают никаких «дорожных» примет. «Треть действительно присаживаются перед выходом (37%), 29% смотрятся в зеркало, а 27% стараются не возвращаться, если что-то забыли. При этом 18% не соблюдают ничего из перечисленного», — отметили в сервисе.
Для трети россиян это просто привычка (35%), для 28% — забавное суеверие, а для 22% — семейная традиция. Только 15% считают такие ритуалы лишней формальностью. Чаще всего ритуалы соблюдают в дальних поездках (25%) и в отпуске (20%). В поездках за границу их придерживаются 17%, в командировках — 8%.
Исследование проводилось через платформу «Яндекс взгляд» с 11 по 18 февраля. В нем приняли участие около 1,4 тыс. совершеннолетних россиян.