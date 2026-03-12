Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэльсе

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Картал выполнила два эйса при двух двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.