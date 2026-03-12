Ричмонд
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэльсе

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе казахстанка встретится с пятой в мировом рейтинге Джессикой Пегулой из США.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. На хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился матч четвёртого круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира и третьей сеяной Еленой Рыбакиной, выступающей под флагом Казахстана, и 54-й в мировом рейтинге британкой Сонал Картал.

Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах на отказе соперницы — 6:4, 4:3. Картал не смогла продолжить встречу из-за травмы.

Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Рыбакина шесть раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из пяти брейк-пойнтов. Картал выполнила два эйса при двух двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В четвертьфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе Елена Рыбакина встретится с пятой в мировом рейтинге Джессикой Пегулой из США.

