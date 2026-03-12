Акимат Актау ответил на жалобы жителей по поводу благоустройства города

В городской администрации пояснили, что в рамках программы по улучшению внешнего облика города были проведены работы по обновлению пешеходных дорожек. Брусчатку и асфальтовое покрытие заменили по периметрам микрорайонов 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б. Также установлены новые опоры освещения, скамейки и урны для мусора.