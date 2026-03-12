Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХ

Новый формат — посредством интеграции МАХ и ГИС ЖКХ (в том числе ее мобильной версии «Госуслуги Дом») позволяет жителям направлять обращения в цифровом виде и получать на них официальные ответы, что повысит прозрачность работы УК. Больше не нужно искать информацию и общаться с соседями в разных мессенджерах, подчеркнули в госжилнадзоре.