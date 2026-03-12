Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверть миллиона волгоградцев вступили в общедомовые чаты в MAХ

Порядка 250 тысяч жителей региона уже состоят в общедомовых чатах.

Порядка 250 тысяч жителей региона уже состоят в общедомовых чатах на платформе национального мессенджера. Такие данные сообщили в региональном госжилнадзоре. Волгоградская область продолжает держать лидирующие позиции по количеству подключений.

Напомним, в конце 2025 года Президент подписал закон, закрепивший в Жилищном кодексе обязанность за ресурсоснабжающими, управляющими организациями, а также региональными операторами ТКО и капремонта организовать взаимодействие в МАХ.

Новый формат — посредством интеграции МАХ и ГИС ЖКХ (в том числе ее мобильной версии «Госуслуги Дом») позволяет жителям направлять обращения в цифровом виде и получать на них официальные ответы, что повысит прозрачность работы УК. Больше не нужно искать информацию и общаться с соседями в разных мессенджерах, подчеркнули в госжилнадзоре.