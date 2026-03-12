Ричмонд
«Мста-С» ВС РФ поразила пункт управления дронами ВСУ под Харьковом

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что объект противника находился в заброшенном строении.

Удар нанесли артиллеристы российской группировки войск «Север».

«Один из расчётов самоходных гаубиц “Мста-С” артиллерийского подразделения 44-го армейского корпуса в ходе выполнения огневых задач нанёс поражение пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, размещённого в заброшенном доме», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что ликвидация пункта управления усложнила использование БПЛА ВСУ на данном участке.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

