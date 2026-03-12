Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Константинов: развитие Донбасса и Новороссии требует компетентных кадров

Особенно это касается строительства масштабных объектов, заявил глава Госсовета Республики Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям для быстрого развития требуются компетентные кадры, в частности в вопросе строительства крупных объектов. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Парламентарий отметил, что власти Республики Крым в постоянной коммуникации с коллегами из этих регионов. Парламенты оказывают по большей части помощь консультативного и обучающего характера, в том числе по вопросам интеграции в поле России.

«Там (в одном из регионов Донбасса и Новороссии — прим. ТАСС) построена детская больница, которая была передана на уровень региона. Для ввода объекта нужно около 600 сотрудников, это большой объем для региона, и регион сказал: “Мы не справимся с этим, у нас нет компетенции, нет кадров. Пожалуйста, федеральные власти, заберите эту больницу в свою собственность и организуйте нам ее здесь, на территории”. В Крыму не было таких вопросов», — сказал Константинов.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше