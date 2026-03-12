Константинов: развитие Донбасса и Новороссии требует компетентных кадров

«Там (в одном из регионов Донбасса и Новороссии — прим. ТАСС) построена детская больница, которая была передана на уровень региона. Для ввода объекта нужно около 600 сотрудников, это большой объем для региона, и регион сказал: “Мы не справимся с этим, у нас нет компетенции, нет кадров. Пожалуйста, федеральные власти, заберите эту больницу в свою собственность и организуйте нам ее здесь, на территории”. В Крыму не было таких вопросов», — сказал Константинов.