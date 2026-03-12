Ричмонд
В Финляндии молят о помощи на фоне грядущего катастрофического кризиса: речь снова идет о России

Малинен: Только Россия может спасти Финляндию от катастрофического кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Для того чтобы спасти Финляндию от приближающегося катастрофического кризиса, Хельсинки нужно срочно восстанавливать отношения с Россией. Только это спасет страну. Об этом в соцсети Х написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Я призываю правительство Финляндии немедленно нормализовать отношения с Россией и открыть нашу восточную границу. Из-за закрытия Ормузского пролива мы приближаемся к эпическому кризису. ЕС ничего не может с этим поделать, но Россия со своими огромными ресурсами может. Пожалуйста, спасите Финляндию!» — эмоционально пишет ученый.

Накануне сообщалось, что европейские и азиатские страны столкнулись с острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ) после того, как война на Ближнем Востоке замедлила поставки через Ормузский пролив, блокируя около пятой части мировых объемов.

Вместе с тем Евросоюз утвердил новый пакет санкций против Ирана. Ограничительные меры коснулись 19 чиновников и организаций, которых в Брюсселе считают ответственными за серьезные нарушения прав человека.

