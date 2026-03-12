Эксперт рассказал о рисках взлома умных колонок для слежки за россиянами

По словам Дащенко, взлом умных колонок теоретически возможен, как и любых устройств, подключенных к интернету, однако на практике такие случаи довольно редки. Современные производители стараются защищать устройства: данные шифруются, регулярно выпускаются обновления безопасности, а доступ к управлению обычно привязан к аккаунту пользователя. Тем не менее полностью исключить риски нельзя.