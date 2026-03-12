Профессор Мюллерсон заявил, что Зеленский полностью потерял рассудок

— Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но, начиная с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее, это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал президента России Владимира Путина и РФ. Это смешно и грустно одновременно, — заключил Мюллерсон.