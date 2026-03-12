Ричмонд
Профессор Мюллерсон заявил, что Зеленский полностью потерял рассудок

Украинский президент Владимир Зеленский полностью потерял рассудок. Такое мнение высказал эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.

— Иногда мне жаль Зеленского. Возможно, когда он баллотировался на пост президента Украины, он искренне хотел мира с Россией и стремился урегулировать внутренний конфликт в стране. Но ему не позволили этого сделать, прежде всего, крайние нацистские силы. Они очень активные и крикливые, — заявил он в эфире YouTube-канала.

При этом эксперт усомнился в адекватности не только главы Украины, но и лидеров тех государств, которые его поддерживают.

— Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но, начиная с его поведения на Мюнхенской конференции и после нее, это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал президента России Владимира Путина и РФ. Это смешно и грустно одновременно, — заключил Мюллерсон.

11 марта Владимир Зеленский пожаловался, что во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме предупредил его о приближении третьей мировой войны, но тот его не послушал.

