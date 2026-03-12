Ричмонд
Синоптик Ильин предсказал теплую весеннюю неделю в Москве

Со следующей недели в Москве, по словам синоптика Ильина, начнется небольшое похолодание.

Источник: АиФ Воронеж

Погода в Москве на текущей неделе, с 9 по 15 марта, будет теплой и солнечной, с температурой днем до +10 градусов, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что небольшое похолодание ожидается лишь на следующей неделе.

«На этой неделе погода будет теплой и солнечной, снегопадов сильных не будет. Да и вообще, существенных осадков на этой неделе и в начале следующей не ожидается. Будет преобладать солнечная погода», — пояснил эксперт.

Синоптик добавил, что температура воздуха днем в течение недели будет прогреваться до +6, а в некоторые дни и до +10, градусов.

Во второй половине марта, по словам Ильина, ожидается кратковременное похолодание до −5 градусов днем.

Ранее синоптик Тишковец назвал дату наступления метеорологической весны.