Овечкин отдал передачу, но «Вашингтон» уступил «Филадельфии»

«Вашингтон» проиграл четвертый матч из последних пяти. Команда опустилась на 12-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» поднялась на 11-ю строчку. У обеих команд по 71 очку, но «Флайерз» сыграли на два матча меньше.