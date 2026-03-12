Три судна подверглись ударам у берегов Ирака: что известно об инцидентах и кто за ними стоит

Ночью 12 марта стало известно об атаке на третий нефтяной танкер у побережья Ирака. По заявлению портала Shafaq News, удары нанес заминированный катер. По предварительным данным, атакованные судна могут быть связаны с Соединенными Штатами. В настоящий момент не уточняется, кто ответственен за удары.