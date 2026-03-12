Три судна подверглись ударам у берегов Ирака: что известно об инцидентах и кто за ними стоит

Ночью 12 марта стало известно об атаке на третий нефтяной танкер у побережья Ирака. По заявлению портала Shafaq News, удары нанес заминированный катер. По предварительным данным, атакованные судна могут быть связаны с Соединенными Штатами. В настоящий момент не уточняется, кто ответственен за удары.
Портал сообщил, что среди членов экипажа двух танкеров есть погибшие и раненые. Однако их количество к настоящему моменту не подтверждено.
Известно, что один из танкеров следовал под флагом Мальты. Второе судно шло из Маршалловых островов. В иракской государственной компании по маркетингу нефти уведомили, что танкер SAFESEA VISHNU страны в Океании был нанят ей.
«Танкер ZEFYROS, шедший под флагом Мальты, перевозил груз для иракской компании Basra Gas Company. Атаки на суда негативно скажутся на безопасности и экономике страны и представляют угрозу для безопасности ее морской навигации», — говорится в сообщении компании.
В иракской организации уточнили, что танкеры были атакованы в «территориальных водах Ирака». Информация о принадлежности третьего пострадавшего судна остается неизвестной.
Как утверждает портал Marinetraffic, утром 10 марта целый караван торговых судов направился к Ормузскому проливу. Среди них заметили и нефтяные танкеры. По данным портала, караван двигался со скоростью около 9,5−10 узлов. Среди судов замечены танкеры Neon, Elite, Genesis Alpha, а также несколько сухогрузов.
В Иране отметили, что страны-союзники Соединенных Штатов могут попасть под персональные санкции Тегерана. Страна планирует ввести «пошлины по безопасности» против некоторых танкеров и торговых судов. CNN заявил, что именно союзники США окажутся под санкциями в случае их внедрения. Иранский источник напомнил, что Ормузский пролив полностью контролируется Тегераном.
Представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам-аль-Анбия» 6 марта оповестил об ударе по нефтяному танкеру под флагом США. Атака произведена у берегов Кувейта. После удара Ирана на судне возник пожар. О погибших информации не поступало.