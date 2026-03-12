В «Шаломе» пройдет премьера спектакля Яны Туминой «Лир»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский театр «Шалом» выпустит постановку по мотивам трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир». Премьера спектакля Яны Туминой «Лир» состоится 3 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«В новом спектакле режиссер, работающий на стыке драмы, театра художника и театра кукол, многократный лауреат “Золотой маски”, обратится к шекспировской трагедии, которую уже ставили в еврейском театре почти сто лет назад. Спектакль станет знаковым в новейшей истории “Шалома”: “Лир” вернется к истокам театра, а главную роль исполнит его художественный руководитель Олег Липовецкий», — говорится в сообщении.
В постановке также заняты Евгения Романова (Шут), Елизавета Потапова (Гонерилья), Алина Исхакова (Регана), Элизабет Дамскер (Корделия), Дмитрий Уросов (Глостер), Кирилл Комаров (Эдмунд), Николай Балобан (Эдгар), Антон Ксенев (Кент), Николай Балацкий (Корнуэл), Вениамин-Фабиан Вайсенберг (Освальд), Сергей Шадрин (Олбани), Николай Тарасюк (Лицедей), Светлана Свибильская (Хранитель), Евгений Овчинников (Диджей).
«Полифоническая композиция объединит знакомый сюжет, пространство памяти и игру аллюзий. Яна Тумина также выступит и как художник: вместе с Нилом Бахуровым и Кириллом Маловичко она работает над сценографией спектакля. Сцена превратится в место, где оживут отзвуки прошлого, и покажет изнанку театра. Театр в спектакле станет действующим лицом», — добавляют в пресс-службе.