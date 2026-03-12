В «Шаломе» пройдет премьера спектакля Яны Туминой «Лир»

«В новом спектакле режиссер, работающий на стыке драмы, театра художника и театра кукол, многократный лауреат “Золотой маски”, обратится к шекспировской трагедии, которую уже ставили в еврейском театре почти сто лет назад. Спектакль станет знаковым в новейшей истории “Шалома”: “Лир” вернется к истокам театра, а главную роль исполнит его художественный руководитель Олег Липовецкий», — говорится в сообщении.