ЦБ: Контроль лимита карт у клиентов не нарушит банковскую тайну

Ранее Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Меры будут действовать до 9 сентября 2026 года. Граждане, открывшие счета до 9 марта 2022 года, смогут снять остаток на ту дату, но не более 10 тысяч долларов или эквивалента в евро. Остальные средства будут выдаваться в рублях. При этом выплата не может быть ниже расчёта по официальному курсу ЦБ на день выдачи для средств, размещённых до 9 сентября 2022 года.