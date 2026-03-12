В Новосибирске полицейские оперативно доставили роженицу в больницу

4 февраля экипаж полка ДПС, состоящий из старшего лейтенанта Сергея Вяткина и младшего лейтенанта Ильи Листофорова, сопровождал автомобиль жителя города с его женой, у которой начались схватки. Мужчина обратился к полицейским из-за пробок на мосту, опасаясь, что самостоятельно не успеют доехать до перинатального центра. Об этом сообщает МВД Новосибирской области.
Включив спецсигналы и проблесковые маячки, инспекторы оперативно довезли супругов до медицинского учреждения на улице Немировича-Данченко. Вскоре после прибытия у женщины родилась дочь Виктория.
Житель города поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за профессионализм и оперативную помощь, отметив, что они не только следят за порядком на дорогах, но и готовы поддержать граждан в экстренных ситуациях.