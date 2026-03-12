Ричмонд
Эксперт Домников: при повышении лимита на подарки нужно учитывать последствия

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ отметил, что до изменения законодательства необходимо провести анализ правоприменительной практики и экспертную оценку того, как новая норма будет работать на практике.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Изменения, касающиеся поднятия лимита стоимости подарков врачам до 10 тыс. рублей, должны учитывать возможные правовые последствия. Врачи не должны оказываться в рискованных ситуациях, заявил ТАСС председатель профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

Ранее ТАСС сообщал, что депутаты предложили увеличить лимит на стоимость подарков для учителей, врачей и соцработников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей.

«Тема, безусловно, требует внимательного обсуждения. С одной стороны, действующий лимит был установлен достаточно давно и сегодня уже не вполне соотносится с реальными ценами. С другой — любые изменения в этой сфере должны учитывать возможные правовые последствия, чтобы не возникало двусмысленных ситуаций и рисков для самих медицинских работников», — сказал Домников.

Также он отметил, что государство и профсоюз солидарны в стремлении к тому, чтобы условия труда и уровень оплаты медработников были такими, при которых качество помощи и отношение к пациенту не могут и не должны восприниматься как зависящие от каких-либо подарков.

Прежде чем принимать решение о повышении лимита, необходим серьезный анализ правоприменительной практики и экспертная оценка того, как новая норма будет работать на практике, добавил Домников.