Почти 30% омских предприятий закончили свою деятельность в минувшем году с убытком

Неутешительные данные по работе омских организаций в 2025 году сообщили в Омскстате — значительная часть предприятий (27%) сработали себе в убыток. При этом в ведомстве назвали сферы деятельности, в которых организации региона оказались успешными — их прибыль составила 84,8 миллиарда рублей. Так более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств. Также значительная доля прибыли приходилась на организации транспортировки и хранения, торговли, строительства, сельского хозяйства.