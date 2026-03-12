Почти 30% омских предприятий закончили свою деятельность в минувшем году с убытком

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, 27% омских организаций закончили 2025 год с убытком. Прибыль показали предприятия, работающие в сфере торговли, строительства и сельского хозяйства.
Неутешительные данные по работе омских организаций в 2025 году сообщили в Омскстате — значительная часть предприятий (27%) сработали себе в убыток. При этом в ведомстве назвали сферы деятельности, в которых организации региона оказались успешными — их прибыль составила 84,8 миллиарда рублей. Так более половины полученной прибыли обеспечили организации обрабатывающих производств. Также значительная доля прибыли приходилась на организации транспортировки и хранения, торговли, строительства, сельского хозяйства.