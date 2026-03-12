Омск после ночной метели заполонили пробки и аварии

Заторы, по данным сервиса «Яндекс Пробки» оцениваются в 7 баллов. Вместе с тем сообщается о ряде аварий на городских дорогах, которые, судя по всему. также повлекли за собой заторовые ситуации.
Так, на момент публикации ДТП, в частности, наблюдаются при въезде на мост у Телецентра со стороны Левобережья; на проспекте Мира у сквера Сазоновых; и в районе улицы 70 лет СибАДИ в сторону центра; на Красном Пути неподалеку от «Городка Водников» в сторону центра; на улице Конева при въезде на метромост; на углу Ленинградской площади и улицы Ленина в сторону центра; на улице Пушкина возле дома № 103; на улице Жукова в районе Съездовской и возле бульвара Мартынова в сторону Масленникова; на проспекте Маркса возле цирка; на Челюскинцев и 5-й Северной.
Что касается сложностей с проездом, самые большие пробки этим утром наблюдаются на подъездах к мостам — Ленинградскому, метромосту и 60 лет ВЛКСМ; а также по улицам Герцена, Орджоникидзе. Кемеровской, Челюскинцев, 3-й Енисейской, Красному Пути, Хабаровской, проспекту Маркса, 70 лет Октября и некоторым другим.