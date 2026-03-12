Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омск после ночной метели заполонили пробки и аварии

Утром четверга. 12 марта 2026 года, Омск после ночной метели встал в пробках.

Источник: SuperOmsk.ru

Заторы, по данным сервиса «Яндекс Пробки» оцениваются в 7 баллов. Вместе с тем сообщается о ряде аварий на городских дорогах, которые, судя по всему. также повлекли за собой заторовые ситуации.

Так, на момент публикации ДТП, в частности, наблюдаются при въезде на мост у Телецентра со стороны Левобережья; на проспекте Мира у сквера Сазоновых; и в районе улицы 70 лет СибАДИ в сторону центра; на Красном Пути неподалеку от «Городка Водников» в сторону центра; на улице Конева при въезде на метромост; на углу Ленинградской площади и улицы Ленина в сторону центра; на улице Пушкина возле дома № 103; на улице Жукова в районе Съездовской и возле бульвара Мартынова в сторону Масленникова; на проспекте Маркса возле цирка; на Челюскинцев и 5-й Северной.

Что касается сложностей с проездом, самые большие пробки этим утром наблюдаются на подъездах к мостам — Ленинградскому, метромосту и 60 лет ВЛКСМ; а также по улицам Герцена, Орджоникидзе. Кемеровской, Челюскинцев, 3-й Енисейской, Красному Пути, Хабаровской, проспекту Маркса, 70 лет Октября и некоторым другим.