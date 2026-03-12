Омск после ночной метели заполонили пробки и аварии

Так, на момент публикации ДТП, в частности, наблюдаются при въезде на мост у Телецентра со стороны Левобережья; на проспекте Мира у сквера Сазоновых; и в районе улицы 70 лет СибАДИ в сторону центра; на Красном Пути неподалеку от «Городка Водников» в сторону центра; на улице Конева при въезде на метромост; на углу Ленинградской площади и улицы Ленина в сторону центра; на улице Пушкина возле дома № 103; на улице Жукова в районе Съездовской и возле бульвара Мартынова в сторону Масленникова; на проспекте Маркса возле цирка; на Челюскинцев и 5-й Северной.