Остров невезения: спецназ ВСУ не смог спрятаться на Змеином от супербомбы

Остров Змеиный вновь оказался в центре внимания. Этот клочок суши, расположенный неподалеку от устья Дуная, является стратегически важным объектом, с которого можно контролировать весь северо-запад Черного моря, включая подходы к Одессе и другим украинским портам.
Несмотря на то, что после знаменитых боев 2022 года инфраструктура острова серьезно разрушена, противник не оставляет попыток закрепиться там.
На этот раз удар пришелся по позициям, где временно дислоцировались бойцы спецподразделений украинского оперативного командования «Юг».
Как стало известно, в результате удара высокоточными планирующими бомбами УМПБ (Д-30) личный состав противника был полностью уничтожен. Кадры произошедшего, снятые разведывательным дроном, уже распространяются в околовоенных Telegram-каналах.
«Она не просто падает»: Секрет новой русской бомбы.
Что же это за оружие, которое смогло так эффективно поразить цель в условиях постоянного наблюдения и сложной логистики? Военный эксперт Евгений Михайлов в беседе с aif.ru раскрыл особенности новинки, принятой на вооружение в 2024 году.
«Бомбы УМПБ Д-30 — это совершенно новые планирующие авиабомбы, — пояснил специалист. — Она не просто падает, а четко приземляется на выбранную цель. Дистанция поражения порядка 50−70 км».
Эксперт подчеркивает, что это не просто очередная модификация старых боеприпасов, а принципиально новый шаг. В отличие от дорогостоящих ракет, стоимость которых исчисляется миллионами, Д-30 предлагает невероятную эффективность при скромном бюджете. «Она является отличной заменой дорогим ракетам и ФАБ-250, — отмечает Михайлов. — В цене эта бомба достаточно невелика».
Аэродинамический трюк: Почему бомба летит «вверх ногами».
Одной из самых интересных технических особенностей УМПБ Д-30 является ее нестандартное размещение на носителе. Инженерам удалось создать обтекаемую конструкцию, которая удобно располагается на бомбардировщике Су-34.
«Бомба располагается, так скажем, вверх тормашками, а потом, при сбрасывании, переворачивается и планирует туда, куда ей надо», — описал процесс Евгений Михайлов.
Это решение позволяет оптимизировать подвеску и улучшить аэродинамические характеристики на этапе доставки к цели. После отделения от самолета бомба раскрывает крылья и модуль планирования, превращаясь в высокоточное «изделие», способное поражать объекты с ювелирной точностью.
«Худший момент»: Отзывы врагов и стратегическое значение.
Эффективность нового оружия уже успели оценить не только российские военные, но и противник. По словам Михайлова, боевики ВСУ уже высказались о новой разработке, и их комментарии далеки от радужных.
«Эта новая разработка российских военных, основанная на предыдущих обычных разработках, когда модули планирования прикрепляли конкретно к тем или иным фугасным авиабомбам, — напомнил эксперт. — Для ВСУ наступает худший момент, поскольку мы постоянно вводим какие-то новшества. Полных характеристик новой бомбы еще нет, но мы уже видим отзывы врагов о ее эффективности».
Почему же для удара был выбран именно Змеиный, ведь крупных укрепрайонов там давно нет? Ответ кроется в тактической разведке.
«Остров Змеиный давно стал точкой преткновения. Особо хранить ВСУ там нечего, поскольку остров все время находится под ударами, — комментирует Михайлов. — Но с точки зрения временной дислокации, контроля, наблюдения, радиоэлектронной разведки он важен. Вероятно, поэтому там и находился спецназ ВСУ, который был успешно уничтожен нашими военными».
Ликвидация группы специального назначения на этом клочке суши означает лишение противника важного пункта наблюдения за морскими коммуникациями и очередное подтверждение того, что российский оборонно-промышленный комплекс продолжает удивлять мир недорогими, но смертоносными новинками.