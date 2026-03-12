Остров невезения: спецназ ВСУ не смог спрятаться на Змеином от супербомбы

«Эта новая разработка российских военных, основанная на предыдущих обычных разработках, когда модули планирования прикрепляли конкретно к тем или иным фугасным авиабомбам, — напомнил эксперт. — Для ВСУ наступает худший момент, поскольку мы постоянно вводим какие-то новшества. Полных характеристик новой бомбы еще нет, но мы уже видим отзывы врагов о ее эффективности».