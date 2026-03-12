Половина опрошенных мужчин готова путешествовать с девушкой сразу после встречи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Почти половина опрошенных мужчин в России готова отправиться в путешествие с девушкой сразу после знакомства, среди женщин такой ответ дали вдвое меньше респондентов. Об этом говорится в исследовании Mamba и сервиса OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.
«Мужчины готовы к совместным поездкам заметно быстрее, чем девушки. Почти половина опрошенных (47%) призналась, что может отправиться в путешествие сразу после знакомства. 23% считают, что для такого шага достаточно нескольких свиданий. Женщины подходят к вопросу осторожнее. Самый популярный сценарий — поехать вместе после нескольких встреч, так ответили 37% респонденток. 27% планируют путешествие только через три-шесть месяцев отношений, когда появляется больше уверенности в человеке. Но вот 21% допускают поездку сразу после знакомства, если возникает сильная взаимная химия», — рассказали эксперты.
При этом только 10% респондентов считают, что совместное путешествие возможно только после того, как отношения становятся официальными.
Больше половины мужчин — 55% — согласны с тем, что именно они должны оплачивать билеты, отель, рестораны и развлечения. Женщины ждут того же: 41% уверен, что финансовую часть поездки должен брать на себя партнер. При этом 21% мужчин готов делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%. Более справедливым вариантом женщины чаще считают ситуацию, когда платит тот, кто предложил поездку, отмечается в исследовании.
Согласно опросу, 66% мужчин и 64% женщин воспринимают совместную поездку как переход на новый уровень отношений. «Неудивительно: неудачный отпуск может быстро закончиться расставанием, так считают 54% мужчин и 66% женщин. Но бывает и наоборот: для 46% мужчин и 34% женщин именно совместная поездка становилась началом отношений. При этом не каждое путешествие обязательно превращается в роман: 42% мужчин и 49% женщин говорят, что совместный отпуск может остаться просто приятным этапом знакомства, который помогает лучше узнать человека», — сообщили эксперты.
Опрос проводился с помощью онлайн-анкетирования среди жителей городов-миллионников и крупных городов России, в нем приняли участие 2,4 тыс. совершеннолетних респондентов (1,2 тыс. мужчин и 1,2 тыс. женщин).