Половина опрошенных мужчин готова путешествовать с девушкой сразу после встречи

Больше половины мужчин — 55% — согласны с тем, что именно они должны оплачивать билеты, отель, рестораны и развлечения. Женщины ждут того же: 41% уверен, что финансовую часть поездки должен брать на себя партнер. При этом 21% мужчин готов делить расходы 50 на 50, тогда как среди женщин такую модель поддерживают только 14%. Более справедливым вариантом женщины чаще считают ситуацию, когда платит тот, кто предложил поездку, отмечается в исследовании.