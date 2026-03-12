Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии потеплеет до +4 градусов

До конца недели сохранится мокрый снег и скользкие дороги.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 марта, в Башкирии днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и южный, умеренный, в отдельных районах порывы могут усилиться. Температура воздуха днем поднимется от −1 до +4 градусов. На некоторых участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром возможен туман с видимостью до 500−1000 метров, сообщает Башгидрометцентр.

В пятницу, 13 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Ночью температура опустится до −2…-7°, местами до −12°. Днем воздух прогреется до −1…+4°.

В субботу, 14 марта, погода существенно не изменится: местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер умеренный. Ночью −2…-7°, местами до −12°, днем −1…+4°.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.