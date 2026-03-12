В Башкирии потеплеет до +4 градусов

В четверг, 12 марта, в Башкирии днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и южный, умеренный, в отдельных районах порывы могут усилиться. Температура воздуха днем поднимется от −1 до +4 градусов. На некоторых участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром возможен туман с видимостью до 500−1000 метров, сообщает Башгидрометцентр.