В Башкирии потеплеет до +4 градусов

В четверг, 12 марта, в Башкирии днем существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный и южный, умеренный, в отдельных районах порывы могут усилиться. Температура воздуха днем поднимется от −1 до +4 градусов. На некоторых участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром возможен туман с видимостью до 500−1000 метров, сообщает Башгидрометцентр.
В пятницу, 13 марта, местами пройдет небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Ночью температура опустится до −2…-7°, местами до −12°. Днем воздух прогреется до −1…+4°.
В субботу, 14 марта, погода существенно не изменится: местами небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер умеренный. Ночью −2…-7°, местами до −12°, днем −1…+4°.
