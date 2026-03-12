Синоптик Паршина: менять зимнюю резину на летнюю пока рано

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю пока слишком рано, ожидаются слабо отрицательные температуры и гололедица. Об этом ТАСС рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«Нет, еще нельзя. Еще будет местами гололедица ночью и утром, потому что температура слабо отрицательная все-таки в ближайшее время. А днем хотя тепло, но гололедица еще будет», — сказала Паршина.
Она добавила, что обычно меняют шины, когда среднесуточная температура составляет плюс 5 градусов. Она приближается к этому показателю, но ночью и утром в ближайшие дни еще прогнозируется гололедица. Особенно важно это учитывать тем, кто живет за городом.