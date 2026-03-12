Рак четвертой стадии: врач оценил шансы блогера Лерчек на выздоровление

После рождения четвертого ребенка у блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек) обнаружили рак желудка четвертой стадии. После госпитализации она под расписку ушла из стационара и сейчас находится дома с детьми. Прогнозы врачей, однако, неутешительные.
Что известно о заболевании Лерчек, какие первые симптомы рака желудка и какие есть шансы на выздоровление — в материале aif.ru.
Рак желудка четвертой стадии.
После череды скандалов и разбирательств в рамках уголовного дела Лерчек сообщила поклонникам хорошую новость о том, что ждет четвертого ребенка от танцора-аргентинца Луиса Сквиччиарини. Трое старших детей у нее от бывшего супруга Артема Чекалина.
После этого в Сети появились кадры счастливой пары, на которых Валерия позировала на поздник сроках беременности. После этого, однако, на блогера снова посыпались неудачи.
В конце 2025 года появилась информация об экстренной госпитализации Лерчек с угрозой выкидыша. Ее мучили сильные боли в пояснице и почечные колики. Врачи стабилизировали ее состояние, беременность удалось сохранить, но блогер продолжала находиться под наблюдением медиков.
26 февраля Валерия родила долгожданного малыша путем экстренного кесарева сечения, но сразу после этого ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. Спустя несколько дней Сквиччиарини сообщил, что у его возлюбленной обнаружили рак с метастазами в легких.
Позже подруга Лерчек — Алина Акилова — добавила, что речь идет о раке желудка четвертой стадии.
Причины рака желудка.
Онколог Евгений Черемушкин, комментируя в беседе с aif.ru заболевание Чекалиной, отметил, что этот вид рака один из самых часто встречающихся.
«Рак желудка находится в той группе опухолей, которая наиболее часто встречается. На первой линии находятся те органы, которые контактируют с внешней средой, — кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт. Причина этого вида рака может быть в том, что люди едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов», — пояснил врач.
Черемушкин отметил, что беременность сама по себе не провоцирует онкологическое заболевание, но может увеличивать темпы роста опухоли при ее наличии.
Симптомы рака желудка.
Говоря о симптомах рака желудка, Черемушкин подчеркнул, что зачастую опухоль выявить достаточно сложно из-за наличия ряда других хронических воспалений.
«Сейчас многие люди жалуются на проблемы желудочно-кишечного тракта — боли, изжога, отрыжка и так далее. У многих на фоне неправильного питания развиваются хронические воспалительные процессы, и распознать опухоль становится сложнее. Поэтому если появились какие-то проблемы со здоровьем, нужно сразу обратиться к терапевту, а потом, при необходимости, к гастроэнтерологу. Специалист назначит диету, составит алгоритм обследования. В этом случае выявить рак на ранней стадии гораздо проще», — пояснил специалист.
Первые симптомы рака желудка, действительно, являются довольно распространенными. Такие же симптомы могут встречаться и во время других заболеваний.
Так, среди них слабость и быстрая утомляемость, продолжительное снижение аппетита, потеря веса, дискомфорт и боли в верхней части живота после приема пищи, изменение вкусовых предпочтений.
На более поздних стадиях может появиться постоянная изжога, рвота, боли в желудке, трудности с глотанием пищи, а позже и желудочные кровотечения.
Шансы на ремиссию у Лерчек.
Черемушкин сообщил, что в случае с онкологическими заболеваниями важную роль играет ранняя диагностика. Рак первой стадии зачастую приводит к быстрой ремиссии, а вот на четвертой стадии — шансы на выздоровление существенно ниже.
«Даже после наступления ремиссии нельзя гарантировать, что все злокачественные клетки убиты. Лечение онкологического заболевания, как правило, сложный и длительный процесс. Еще при первой стадии рака можно сказать: “Сейчас прооперируем, назначим дополнительное лечение, пациент будет жив-здоров, но будет наблюдаться”. Но уже на четвертой стадии вылечить рак желудка практически нереально», — сказал врач.
Кто такая Валерия Чекалина?
Чекалина родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. После школы переехала в Москву и поступила в Высшую школу бизнеса МГУ. Блог она начала вести в 2018 году. Популярность начала расти после публикации одного из фото во время беременности с размышлениями о жизни.
После этого Валерия начала делиться советами по фитнесу, правильному питанию и похудению, также в блог начали попадать ее дети и муж — Артем Чекалин.
Уже после прихода популярности Чекалина запустила несколько марафонов по похудению и правильному питанию, а также ряд «денежных» марафонов.
Валерия и Артем Чекалины были в браке с 2012 по 2024 год. У пары родилось трое детей: двойняшки Алиса и Богдан и сын Лев.
Весной 2023 года против Валерии и Артема Чекалиных возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 300 млн рублей. Позже супругам предъявили обвинение в легализации денег в особо крупном размере.
В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, а в марте 2024 года закрыли и дело об отмывании денег за отсутствием состава преступления.
С октября 2024 года блогер находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.