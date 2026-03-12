Рак четвертой стадии: врач оценил шансы блогера Лерчек на выздоровление

«Рак желудка находится в той группе опухолей, которая наиболее часто встречается. На первой линии находятся те органы, которые контактируют с внешней средой, — кожа, легкие, желудочно-кишечный тракт. Причина этого вида рака может быть в том, что люди едят все подряд, в том числе с добавлением всяких консервантов», — пояснил врач.