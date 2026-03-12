Ричмонд
Генпрокуратура приняла решение о выдаче Румынии одного из самых разыскиваемых преступников

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года.

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о выдаче Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в России по запросу Интерпола в феврале 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Лилия Мамашева.

Защита обжаловала решение в суде, но первая инстанция оставила его в силе. Подана апелляционная жалоба. Родидеал, который более года находится в СИЗО, хотел бы остаться в России. Он проживал в РФ под именем Василия Кравцова, личность установили по отпечаткам пальцев.

На родине он осуждён на 12,5 лет за создание ОПГ, незаконное хранение боеприпасов и подстрекательство к убийству бизнес-партнёра в 2005 году. Преступление не было доведено до конца из-за вмешательства полиции.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей в Петропавловске-Камчатском.

