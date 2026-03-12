В Крыму стартовал сезон продуктовых ярмарок: что предлагают

Ярмарки проводим сейчас с интервалом через субботу, потому что хотелось бы, чтобы был ассортимент хороший. Думаю, что с апреля месяца мы уйдем в еженедельный режим, ежесубботний.
Всего в Крыму, по его словам, проводится более 8 тысяч ярмарок разного формата. В Симферополе весной их традиционно три.
Одна разворачивается около лицея на улице Киевской. Вторая — на улице Севастопольской — дублере, около ул. Дмитрия Ульянова, и третья на ул. Кечкеметской, возле Венгерского рынка, уточнил Кратюк.
Сейчас на ярмарках, по словам министра, в широком ассортименте овощи и фрукты, и привозные, и поступающие с хранения, молочная и мясная продукция, а также рыба, в том числе свежевыловленная.
«Летом традиционно их свернем, потому что продукты животного происхождения должны реализовываться при достаточно умеренных температурах. Ассортимент будет меняться в течение года», — отметил Кратюк.
В этом году, по словам министра, в организацию симферопольских ярмарок внесли небольшие изменения: убрали торговые точки с цветочной продукцией.
«У нас раньше продавались на этих ярмарках цветок и саженец. Сейчас мы их переместили на улицу Ракетную. То есть выделили отдельное место. Потому что хочется, чтобы продуктовая ярмарка была наполнена исключительно продуктами питания», — резюмировал он.