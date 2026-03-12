Ричмонд
Казахстанские дзюдоисты стали лучшими на Кубке Европы в Анталье

Сборная Казахстана по дзюдо среди кадетов стала лидером Кубка Европы, прошедшего в турецкой Анталье. По итогам турнира команда завоевала 16 медалей, включая шесть золотых, три серебряных и семь бронзовых, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Значительный вклад в успех национальной сборной внесли спортсмены из Карагандинской области, которые принесли команде две золотые награды.

Турнир собрал сотни спортсменов.

Кубок Европы среди кадетов стал одним из крупнейших международных стартов сезона.

В соревнованиях приняли участие 550 спортсменов из 21 страны мира, включая 328 юношей и 222 девушки.

Золото Еркена Беккали.

В весовой категории до 73 килограммов победителем стал студент Карагандинского университета имени Е. А. Букетова Еркен Беккали.

Спортсмен родом из Шетского района. Первые шаги в дзюдо он сделал в детско-юношеской спортивной школе посёлка Агадырь.

Победа Адилжана Жаудинова.

Ещё одну золотую медаль для Казахстана завоевал Адилжан Жаудинов, выступавший в весовой категории свыше 90 килограммов.

Дзюдоист тренируется в областной специализированной детско-юношеской школе «Жас Сункар».

В финальной схватке карагандинец уверенно победил спортсмена из Узбекистана Алибекa Дирдиева, которому ранее уступал дважды — в финалах Кубка Азии и Азиатских игр в Бахрейне.

Шаг к большим международным стартам.

Личный тренер спортсмена и тренер олимпийской сборной Казахстана по дзюдо Алмас Несипберли отметил важность этой победы.

«Победа на Кубке Европы была для нас очень важной. Адилжан умеет держать эмоции под контролем. Каждый международный старт — это серьёзная подготовка и важный этап на пути к Олимпийским играм», — сказал он.

Подготовка к юношеским Олимпийским играм.

Подготовка к турниру в Анталье длилась около шести месяцев.

Теперь впереди у спортсмена новые международные старты, включая турнир в Азербайджане, а также подготовка к главным соревнованиям сезона — юношеским Олимпийским играм, которые в этом году пройдут в Дакаре.