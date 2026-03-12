Казахстанские дзюдоисты стали лучшими на Кубке Европы в Анталье

Значительный вклад в успех национальной сборной внесли спортсмены из Карагандинской области, которые принесли команде две золотые награды.
Турнир собрал сотни спортсменов.
Кубок Европы среди кадетов стал одним из крупнейших международных стартов сезона.
В соревнованиях приняли участие 550 спортсменов из 21 страны мира, включая 328 юношей и 222 девушки.
Золото Еркена Беккали.
В весовой категории до 73 килограммов победителем стал студент Карагандинского университета имени Е. А. Букетова Еркен Беккали.
Спортсмен родом из Шетского района. Первые шаги в дзюдо он сделал в детско-юношеской спортивной школе посёлка Агадырь.
Победа Адилжана Жаудинова.
Ещё одну золотую медаль для Казахстана завоевал Адилжан Жаудинов, выступавший в весовой категории свыше 90 килограммов.
Дзюдоист тренируется в областной специализированной детско-юношеской школе «Жас Сункар».
В финальной схватке карагандинец уверенно победил спортсмена из Узбекистана Алибекa Дирдиева, которому ранее уступал дважды — в финалах Кубка Азии и Азиатских игр в Бахрейне.
Шаг к большим международным стартам.
Личный тренер спортсмена и тренер олимпийской сборной Казахстана по дзюдо Алмас Несипберли отметил важность этой победы.
«Победа на Кубке Европы была для нас очень важной. Адилжан умеет держать эмоции под контролем. Каждый международный старт — это серьёзная подготовка и важный этап на пути к Олимпийским играм», — сказал он.
Подготовка к юношеским Олимпийским играм.
Подготовка к турниру в Анталье длилась около шести месяцев.
Теперь впереди у спортсмена новые международные старты, включая турнир в Азербайджане, а также подготовка к главным соревнованиям сезона — юношеским Олимпийским играм, которые в этом году пройдут в Дакаре.